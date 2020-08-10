МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится неделю, до полуночи 28 августа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Эта программа стартует уже скоро, в ночь с 20 на 21 августа, в 00.00 по московскому времени. Она продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа", — сказал Чернышенко в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Власти РФ рассчитывают, что в программе кешбэка за покупку туров по России примут участие около 3 миллионов человек, сообщил Чернышенко.

"По нашим оценкам, в ней примут участие около 3 миллионов человек", — сказал он.

Чернышенко напомнил, что участники программы получат возврат средств от 5 до 15 тысяч рублей, то есть до 20% от стоимости поездки. "Поездку необходимо совершить до конца этого года", — добавил Чернышенко. По его словам, в программе участвуют все регионы страны.

Он также разъяснил, как получить кешбэк. "С 21 по 28 августа все, что нужно сделать — это просто зайти на портал мирпутешествий.рф, дальше там можно выбрать тур или проживание в отеле сроком от 4 ночей стоимостью от 25 тысяч рублей, и остается только оплатить поездку картой национальной платежной системы "Мир и уже участвовать в программе", — рассказал вице-премьер.

Чернышенко отметил, что к программе уже подключилось более 700 туроператоров и более 3 тысяч гостиниц.