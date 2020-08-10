10 августа — Dow Jones. Слово "дом" в ходе конференц-звонка с инвесторами по итогам отчетности Nestle за 2-й квартал упоминалось 50 раз, тогда как во время аналогичного брифинга в 2019 году оно упоминалось всего однажды. Вскоре производители бытовых товаров и пищевых продуктов повседневного спроса, возможно, будут в той же мере поглощены мыслями о своих слабеющих бизнесах небытовой продукции.

С начала пандемии Covid-19 потребители вынуждены больше времени проводить дома и самостоятельно готовить пищу. Это кардинальным образом отличается от наблюдавшейся долгое время ситуации в Европе и США, где люди чаще всего питались в ресторанах, сетях быстрого питания и в кафетериях на работе. По статистике Министерства сельского хозяйства США, в мае 2019 года чуть менее половины всех расходов на еду стране приходилось на продукты, поглощаемые дома. К маю этого года доля таких продуктов подскочила до 61%.

Изменение поведения потребителей стало хорошей новостью для производителей бытовых и пищевых продуктов массового потребления, например ингредиентов для готовки еды и кофе домашнего изготовления, но только до определенной степени. Хотя продажи этих компаний получили немедленное подспорье, когда страны вводили карантинные меры, некоторые их бизнес-подразделения пострадают, если людям придется дольше оставаться дома.

Nestle, крупнейшая в мире компания пакетированной продукции, 10% своих продаж получает за счет каналов вне дома, в основном благодаря подразделению, которое поставляет такие продукты, как сливки для кофе и питьевую воду для отелей и офисов. Если прибавить к этому продукты питания, которые потребители обычно берут с собой на выход, например шоколадные батончики или бутилированную воду, то доля бизнеса товаров, потребляемых вне дома, у Nestle составит 15% суммарных продаж. У французского гиганта Danone, производящего молочную продукцию и бутилированную воду, схожая структура товарного ассортимента, тогда как у Unilever этот процент доходит до 40%, судя по оценкам брокерской фирмы Jefferies.

Затаривание продуктами отчасти скрыло эту проблему в сезон отчетности за 2-й квартал. Продажи Unilever в этот период практически не изменилась, несмотря на 56%-ный обвал продаж в крупном подразделении поставок для банкетных служб. Высокий спрос на ее чистящие средства и товары для гигиены и массовая закупка продуктов американскими потребителями обеспечили компании поддержку. Но по мере ослабления паники у покупателей компаниям товаров повседневного спроса будет труднее восполнять недопоступления от своих испытывающих трудности подразделений внедомашней продукции. По оценкам Nestle, рост продаж в 2020 году составит всего 2%-3% из-за влияния кризиса на бизнес продовольственных услуг. Прогнозируемые темпы роста уступают прошлогодним.

Компании могут попытаться спасти свои продажи. Так, Unilever наращивает возможности сервиса интернет-торговли с доставкой на дом для таких брендов мороженого, как Magnum и Ben & Jerry's. Мороженое этих брендов обычно потребляется вне дома. Генеральный директор Nestle предположил, что компания может отойти от поставок товаров отелям, которые сейчас испытывают трудности, и поставлять продукцию ресторанам, которые доставляют еду на дом и сейчас процветают.

Бренды бытовой продукции во время кризиса пока остаются в выигрыше, но упомянутые тренды благоприятствуют не всем направлениям их бизнеса.

— Автор Carol Ryan, carol.ryan@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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