ШАНХАЙ, 10 августа — Dow Jones. Китай традиционно служит для американских компаний важным рынком. Но 2-м квартале эта вторая по величине экономическая держава мира стала для них убежищем: местные потребители обеспечили компаниям продажи, которых те недосчитались на домашних рынках.

На пресс-конференциях, состоявшихся после публикации квартальной отчетности, руководители ряда известнейших американских брендов признали, что Китай спас их в эти суровые три месяца.

"Китай стал для нас историей восстановления, стабилизации и роста", – заявил в конце июля операционный директор Skechers USA Inc. Дэвид Вайнберг. Совокупные продажи этого производителя кроссовок за минувший квартал упали на 42%, однако в Китае они выросли на 11,5%.

Розничные продажи в Китае за апрель–июнь оказались выше, чем большинство аналитиков предсказывали в начале года. В годовом сравнении они снизились всего на 3,9%. В 1-м квартале, когда во многих регионах Китая был введен карантин, продажи упали на 19%. Тем временем в США во 2-м квартале, согласно Бюро переписи населения, розничные продажи в годовом сравнении сократились на 8,1%.

Несмотря на рост политической напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, китайские потребители не отвернулись от американских брендов, поэтому компании США смогли воспользоваться восстановлением китайской экономики.

Наиболее ярко разница между Китаем и остальным миром проявилась в секторе предметов роскоши. Директор LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE по отношениям с инвесторами Крис Холлис заявил на пресс-конференции, что Китай "превосходно компенсировал неудачи остальной части бизнеса". Общая выручка LVMH за апрель-июнь упала на 38%, тогда как выручка в Китае подскочила на 65%. Из-за ограничений на зарубежные путешествия китайские покупатели предметов роскоши были вынуждены закупаться в пределах страны.

Аналогичных результатов добилась компания Kering SA, владеющая брендом Gucci: ее мировые квартальные продажи упали на 43%, тогда как в Китае был зафиксирован рост более чем на 40%.

Многие аналитики ждут, что в 3-м квартале розничные продажи в Китае возобновят рост, так как распространение коронавируса удалось взять под контроль. В США и других странах Запада пока отмечаются новые вспышки, поэтому сохраняются ограничения на работу компаний. Аналитическое подразделение Economist Group еще в апреле считало, что розничные продажи в Китае возобновят рост не ранее 2021 года. Теперь оно прогнозирует рост на 1% в 3-м квартале и на 2,4% – в 4-м квартале.

В трех потребительских категориях в июне отмечался спад продаж по сравнению с тем же периодом прошлого года: это рестораны и кафе; автомобили; одежда и обувь. Снижение продаж составило 15,2%; 8,2%; 0,1% соответственно.

Продажи Starbucks Corp. во 2-м квартале в Китае снизились на 19%, хотя мировая выручка этой сети кофеен сократилась еще сильнее – на 38%. Генеральный директор Кевин Джонсон считает, что к концу 2020 года Starbucks сможет практически полностью восстановить уровень продаж в Китае.

McDonald's Corp. не столь оптимистична в своих оценках. "Первоначально данные говорили об уверенном восстановлении, но потом его темпы снизились, так как наши клиенты пока избегают общественных мест", – отметил генеральный директор Крис Кемпчински, который ждет, что замедленный рост будет наблюдаться и в следующем году. В истекшем квартале совокупная выручка McDonald's упала в годовом сравнении на 24%, результаты отдельно для Китая компания не публиковала.

У известных производителей одежды и обуви дела идут лучше.

Nike Inc. в прошедшем финансовом квартале, который завершился 31 мая, смогла увеличить продажи в Китае на 1%, тогда как ее общемировые продажи упали на 38%. Финансовый директор Nike Мэтью Френд отметил, что такого роста удалось добиться благодаря повышению продаж в мае на двузначный процент.

Продажи в автомобильной отрасли Китая восстановились не полностью. Однако Tesla Inc. удалось заработать на спросе на седан Model 3 местной сборки. Согласно данным LMC Automotive, за 1-е полугодие Tesla увеличила объем продаж в Китае более чем в два раза, до 48 384 электромобилей. Благодаря такому росту она завершила 2-й квартал с чистой прибылью в размере 104 млн долларов, хотя ее американский завод значительную часть квартала был закрыт.

Toyota Motor Corp. в четверг сообщила, что восстановление в Китае позволяет ей надеяться на то, что в это году она, несмотря на пандемию, получит прибыль величиной почти 7 млрд долларов. В июне продажи Toyota Motor в Китае выросли на 23%, а за 1-е полугодие снизились на 2%.

В Apple Inc. наблюдалась обратная ситуация: ее выручка в Китае в минувшем квартале повысилась на 2%, однако рост мировых продаж был выше – 11%.

— Автор Trefor Moss, Trefor.Moss@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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