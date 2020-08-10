БРЮССЕЛЬ, 10 авг — ПРАЙМ, Мария Князева. Европейская туристическая комиссия (European travel commission, ETC) призывает к большей координации по ограничениям, вводимым в Европе из-за COVID-19, однако пока видит лишь обратное, что подрывает доверие путешественников на фоне серьёзного кризиса в туротрасли, заявил РИА Новости исполнительный директор ETC Эдуардо Сантандер.

"Спрос на путешествия в Европе медленно растет…. Европейцы стремятся снова путешествовать и наслаждаться летними каникулами, но люди по-прежнему осторожничают с бронированием поездок", — сказал Сантандер.

Он отметил, что "необходимо более широкое международное и европейское сотрудничество для гармонизации как снятия и повторной установки ограничений, так и мер по защите здоровья и безопасности в каждом пункте назначения".

"К сожалению, сейчас мы видим прямо противоположное — фрагментарную и постоянно меняющуюся картину по всей Европе и миру, а доверие к путешествиям находится на рекордно низком уровне", — заключил Сантандер.

Европейская туристическая комиссия — это ассоциация национальных туристических организаций. Она была создана в 1948 году для популяризации Европы как туристического направления. Сейчас ее полноценными членами являются 33 национальные туристические организации из 32 европейских стран.