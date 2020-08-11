МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств за покупку туров по России, компенсация будет начисляться на карты туристов в течение пяти дней, сообщается на сайте кабинета министров.

"Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Правительство РФ в конце июля приняло решение выделить туристической отрасли 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца года решат отдохнуть в российских регионах. Программа стартует в 00.00 мск пятницы, 21 августа, и продлится неделю — за это время россияне смогут приобрести путешествия по стране для получения кешбэка.

В программу включены организованные туры (проезд и проживание), круизы, а также отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует самостоятельно. Как сообщает кабмин, список предложений появится на сайте мирпутешествий.рф. В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. Обязательные условия — продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырёх ночей, стоимость путёвки — от 25 тысяч рублей, оплата картой "Мир".

Сумма возврата зависит от стоимости поездки. Так, туристам, потратившим от 25 тысяч рублей, вернутся 5 тысяч рублей, при стоимости тура от 50 тысяч рублей кешбэк составит 10 тысяч рублей. Также предусмотрен возврат 15 тысяч рублей для тех, кто заплатил от 75 тысяч рублей.

"Новая программа сделает привлекательнее путешествия по России и поддержит граждан, решивших в этом году провести отпуск на родине", — отмечается в сообщении правительства.