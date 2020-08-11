МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Совет директоров группы компаний "Обувь России", одного из крупнейших российских обувных ритейлеров, принял решение о размещении допэмиссии в объеме 28,264 миллиона акций, что составляет 25% от текущего уставного капитала, средства пойдут на развитие, говорится в материалах компании.

"Совет директоров ПАО "ОР", головной компании ГК "Обувь России" принял решение об увеличении уставного капитала Общества — путем размещения дополнительных акций на 2,8 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Допэмиссия будет размещена по открытой подписке с реализацией преимущественного права приобретения акций акционерами компании. "Количество и категория размещаемых акций — 28,264 миллиона обыкновенных акций, что составляет 25% от ранее размещенных обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции — 100 рублей", — сказано в сообщении. Цена, сроки и другие параметры размещения будут определены позже.

Торги акциями ПАО "ОР" в понедельник, 10 августа, на Московской бирже закрылись на цене 34,5 рубля за акцию. Исходя из объема уставного капитала ритейлера, капитализация компании составляет порядка 3,9 миллиарда рублей.

Допэмиссия проводится для финансирования дальнейшего роста компании и реализации обновленной модели бизнеса — ритейл-формата, включающего розничную сеть, маркетплейс и онлайн-платформу; а также на дальнейшее развитие направления финансовых сервисов, в том числе денежных займов, отмечается в сообщении.

"Приоритетное направление для нас на ближайшее будущее — интеграция в логистическую инфраструктуру российского рынка онлайн-торговли и развитие собственных онлайн-площадок…", — прокомментировал директор ГК "Обувь России" Антон Титов.

"Обувь России" основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. Согласно данным на 30 июля, у компании 851 магазин в 341 городе России и две производственные площадки. Уставный капитал в настоящее время составляет 11,3 миллиарда рублей, состоит из обыкновенных акций номиналом 100 рублей. В 2017 году "Обувь России" привлекла 5,9 миллиарда рублей в ходе IPO на Московской бирже, став первой публичной компанией на российском обувном и fashion-рынке. Глава группы Антон Титов владеет 50% акций ПАО "ОР".