МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 21 августа, передает белорусское госагентство Белта.

В конце июля приостановка регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград была продлена по 14 августа включительно, рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября, сообщали РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Собеседница агентства также обратила внимание, что приостановка полетов "Белавиа" в Краснодар и Сочи сохраняется по 15 августа.

Двадцать четвертого июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии РИА Новости тогда заявили, что российская сторона пока не ответила согласием на предложение Минска о возобновлении регулярного авиасообщения с республикой.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 19,7 миллиона случаев заражения, свыше 728 тысяч человек скончались.

В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение. В последнее время транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом.