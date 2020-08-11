МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Верховный суд России решил проверить судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые признали незаконным штраф в 300 тысяч рублей, наложенный ФАС России на сервис по поиску работы HeadHunter за допущенные им нарушения при покупке сервиса job.ru, следует из опубликованного определения суда.

По мнению ФАС, приобретая в конце 2017-го — начале 2018 года job.ru, HeadHunter как крупный игрок рынка должен был получить в антимонопольном органе предварительное согласие на сделку, так как стоимость отчуждаемых продавцом активов превышала 20% от стоимости всех его активов. Однако покупатель этого не сделал.

По сделке HeadHunter приобрел у ООО "Пронто Медиа Холдинг" объекты гражданских прав, в том числе, права по администрированию доменного имени job.ru, а также исключительные права на базу данных работодателей и базу данных соискателей.

За нарушение норм закона "О защите конкуренции" ФАС в январе 2019 года привлекла ООО "Хэдхантер" к административной ответственности в виде штрафа в 300 тысяч рублей. Компания оспорила наказание, и арбитражные суды трех инстанций в Московском округе признали ее правоту. Суды, в частности, пришли к выводу, что ФАС пропустила годичный срок привлечения к административной ответственности.

В своей кассационной жалобе в ВС РФ антимонопольное ведомство указало, что нижестоящие инстанции неправильно определили момент совершения административного правонарушения. По мнению ФАС, срок давности следует исчислять с момента исполнения сделок в январе 2018 года, а не с момента заключения договоров купли-продажи в декабре 2017 года.

Судья ВС РФ Денис Тютин, рассмотрев кассацию ФАС, счел доводы жалобы заслуживающими внимания и передал дело для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам. Заседание назначено на 23 сентября.

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, клиентами которой являются свыше 322 тысяч компаний. База компании содержит около 42 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2019 году составило 588 тысяч. HeadHunter в 2019 году провел IPO на бирже NASDAQ.