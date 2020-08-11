МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос к июню в 2,36 раза, лидирует по-прежнему S7, "Аэрофлот" — третий по перевозкам, его обогнала "Победа", следует из оперативных данных Росавиации.

"По оперативным данным, в июле текущего года российские перевозчики обслужили 6,72 миллиона пассажиров, что составляет —52,8% по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Количество пассажиров в июне составило 2,84 миллиона человек, следовательно, в июле пассажиропоток вырос в 2,36 раза. По оперативным данным, за январь-июль пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 52% к аналогичному периоду прошлого года, до 34,54 миллиона человек.

Пассажирооборот в июле снизился на 62,5% по сравнению с июлем прошлого года и составил 13,1 миллиарда пассажирокилометров.

Авиакомпания S7 в июле перевезла больше всех пассажиров — 1,34 миллиона. При сравнении с показателями группы S7 за аналогичный период прошлого года объем пассажиропотока S7 Airlines снизился на 10,2% (с начала 2020 года S7 Group объединила свои компании "Сибирь" и "Глобус").

Лоукостер "Победа" в июле занял второе место по перевозкам, обслужив 1,04 миллиона пассажиров, и единственный среди крупнейших российских авиакомпаний показал рост пассажиропотока к аналогичному периоду прошлого года — на 1,6%. "Аэрофлот" перевез 1,03 миллиона пассажиров (-72%), "Россия" — 776 тысяч пассажиров (-49,2%), "Уральские авиалинии" — 662 тысячи пассажиров (- 41,8%).