АНКАРА, 11 авг — ПРАЙМ. Турция ввела ограничения на ручную кладь на авиарейсах, в том числе международных, в качестве дополнительной меры безопасности из-за пандемии коронавируса, говорится в циркуляре главной дирекции гражданской авиации республики.

"С целью соблюдения социальной дистанции и уменьшения контакта с багажом в салон самолета разрешается проносить только дамские сумки, барсетки, ноутбуки, детские сумки, купленные в магазинах аэропорта товары, сумки с диппочтой, а также устройства (фотоаппараты, плееры и так далее). На борт самолета можно будет также брать с собой рюкзаки, которые имеют размер не больше женской сумки", — говорится в документе.

Отмечается, что все остальные вещи необходимо сдавать в багаж. Это правило действует для всех авиакомпаний, совершающих рейсы в Турцию.

Россия 1 августа возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы за рубеж — в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан.