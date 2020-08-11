МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Пассажиропоток на рейсах из московского аэропорта "Шереметьево" в курортные города Турции — Анталью, Бодрум и Даламан — за первые сутки полетов составил 9 тысяч человек, сообщает аэропорт.

Россия 1 августа возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы за рубеж — в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан.

"10 августа 2020 года, в рамках поэтапного восстановления международного воздушного сообщения, ведущие российские авиакомпании открыли рейсы по популярным туристическим направлениям в Анталью, Бодрум и Даламан из международного аэропорта "Шереметьево". За первые сутки авиасообщения пассажиропоток на рейсах по данным маршрутам составил 9 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Рейсы по данным направлениям из "Шереметьево" выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", Nordwind Airlines, Azur air, Royal Flight и "Икар". Пассажиры авиакомпаний обслуживаются в терминале D.

Аэропорт также отметил, что за период с 1 по 10 августа пассажиропоток "Шереметьево" в/из Турции составил 21,5 тысячи человек, при этом обслужено 4,8 тысячи прибывших и 16,7 тысячи вылетевших пассажиров.