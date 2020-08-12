МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. В России больше всего рискуют граждане, которые работают в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также в сфере услуг и на транспорте. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В целом по стране число предполагаемых к увольнению сотрудников ведомством оценивается в 0,4%.

Это 217 тысяч человек.

Меньше всего рискуют быть уволенными граждане, работающие в следующих сферах:

логистика,



консалтинг,



химическая и топливная промышленность,



металлургия.



В прошлом 2019 году в России риски потерять работу, по данным министерства труда и социальной защиты, были в четыре раза выше: 1,6% работающих.