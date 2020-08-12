МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. В России на высокую зарплату в августе могут претендовать специалисты в сфере IT-технологий и образования и врачи-стоматологи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

Как отмечается в исследовании, претендент на позицию руководителя отдела разработки веб-проектов с опытом работы более трех лет на новом месте может получать до 150 тысяч рублей в месяц. Фронтенд-разработчик с опытом работы от двух лет — от 130 до 150 тысяч рублей.

Перед началом учебного года вырос спрос на педагогов и подтолкнул за собой предлагаемые зарплаты. В частности, завуч по учебно-воспитательной работе в частной школе может получать 110-150 тысяч рублей ежемесячно. На такую позицию ищут специалиста, который прошел курсы повышения квалификации. Учителю также необходимо иметь высшее педагогическое образование, опыт работы более пяти лет и опыт работы в московских или подмосковных школах. Помимо денежной компенсации успешный кандидат может также получить бесплатное питание, оплату больничных и отпусков, а также дополнительного обучения и курсов.

При этом одним из самых высоких по оплате предложений является в августе вакансия врача-стоматолога. Предлагаемая зарплата — 300 тысяч рублей в месяц. Требуемый опыт работы — более трех лет.