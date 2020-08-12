МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Заместитель гендиректора — коммерческий директор "Магнита", бывший гендиректор сети "Перекресток" Владимир Сорокин покидает "Магнит", с его уходом коммерческий департамент компании будет реструктурирован, говорится в сообщении ритейлера.

"Владимир Сорокин, занимавший должность заместителя генерального директора — коммерческого директора, принял решение покинуть компанию 28 августа 2020 года…. С уходом Владимира Сорокина коммерческий департамент будет реструктурирован, в частности, внутри него будет создано отдельное подразделение по коммерческим закупкам", — сообщает "Магнит".

Компания указывает, что реструктуризация блока нацелена на дальнейшее качественное развитие категорийного менеджмента, ценообразования, планирования промо и частных марок, чтобы обеспечить улучшение предложения для покупателя и рост маржинальности бизнеса. Президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг будет руководить ключевыми инициативами в рамках реструктуризации функции и временно возьмет на себя обязанности коммерческого директора.

Руководители основных блоков коммерческого департамента будут подчинены непосредственно гендиректору "Магнита". Совет директоров ритейлера 11 августа принял решение исключить Сорокина из состава правления с 29 августа. С этой даты количественный состав правления "Магнита" будет составлять восемь членов.

Сорокин работал в "Магните" с января 2019 года. С 2014 года до лета 2018 года он возглавлял сеть "Перекресток" (входит в X5 Retail Group). В "Магнит" он пришел примерно через полгода после Ольги Наумовой, которая до конца апреля 2018 года была главой "Пятерочки" (также входит в X5). Наумова начала работать в "Магните" в мае 2018 года, сначала была назначена исполнительным директором, в июне стала гендиректором сети.

В январе 2019 года "Магнит" объявил о назначении Яна Дюннинга на пост президента ритейлера. Спустя некоторое время, в конце июня прошлого года, Наумова ушла с поста гендиректора и покинула "Магнит", а Дюннинг также взял на себя роль гендиректора компании. До декабря 2018 года он почти 10 лет возглавлял "Ленту", также одного из крупнейших российских ритейлеров.