МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" и футбольный клуб ЦСКА продлят партнерство до конца 2020 года, соглашение не предполагает денежных расчетов между сторонами, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот" ранее заявил о вынужденном прекращении всех спонсорских контрактов, предполагающих денежные выплаты в 2020 году, и не рассматривает в текущем бюджетном периоде предложений о партнерстве и спонсорстве.

"Аэрофлот" и профессиональный футбольный клуб ЦСКА договорились о пролонгации партнерства на период до 31 декабря 2020 года", — говорится в сообщении авиакомпании в среду.

В соответствии с соглашением, ПАО "Аэрофлот" предоставит ПФК ЦСКА возможность перелетов чартерными и регулярными рейсами компании до конца 2020 года. В свою очередь клуб сохранит за авиакомпанией статус официального перевозчика, обеспечит размещение рекламы "Аэрофлота" на форме игроков клуба и на других носителях, а также предоставит иные преференции, предусмотренные спонсорским пакетом. Соглашение не предполагает денежных расчетов между сторонами.

"Партнерство между ПФК ЦСКА и "Аэрофлотом" продолжается более 10 лет, это прекрасный пример продуманного взаимовыгодного сотрудничества двух сильнейших брендов. Мы рады сообщить, что, несмотря на большие сложности, нам удалось найти приемлемый формат сотрудничества", — привели в пресс-службе слова гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева.

"Аэрофлот" с 2009 года является партнером и официальным перевозчиком футбольного клуба ЦСКА.