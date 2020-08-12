МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Акционеры группы компаний "Мать и дитя" (МD Medical Group Investment, MDMG), одной из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, обсудят выплату дивидендов за 2019 год на внеочередном собрании 3 сентября, говорится в материалах группы.

"Выплата дивидендов из прибыли компании в размере 1 389 812 685 рублей, что составляет 49,87% от чистой прибыли группы в соответствии с аудированной консолидированной финансовой отчетностью за 2019 год, или в размере 18,5 рублей на акцию в соответствии с рекомендацией совета директоров", — говорится в сообщении.

Реестр для выплаты дивидендов планируется закрыть 16 сентября, сказано в материалах. День выплаты дивидендов — 13 октября 2020 года. Выплата будет произведена в долларах по курсу ЦБ РФ на 11 августа, который составлял 73,775 рубля за доллар.

В апреле акционеры группы отказались от дивидендов за 2019 год. Тогда директор по работе с инвесторами ГК "Мать и дитя" Дмитрий Якушкин предположил, что акционеры могли счесть выплату дивидендов нецелесообразной из-за сложной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Отвечая на вопрос РИА Новости, идет ли сейчас речь о выплате дивидендов за 2019 год, Якушкин сказал: "Именно за 2019".

Сеть клиник "Мать и дитя" принадлежит МD Medical Group Investment (MDMG), зарегистрированной на Кипре в 2010 году. Основной акционер группы — ее основатель Марк Курцер. В группу входит 41 медицинское учреждение — шесть многопрофильных госпиталей и 35 амбулаторных клиник. Сеть работает в 25 российских регионах. Чистая прибыль группы по МСФО в 2019 году сократилась на 2% и составила 2,787 миллиарда рублей.