МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Египет рассчитывает, что авиасообщение с Россией, приостановленное из-за пандемии коронавируса, будет возобновлено в ближайшее время, авиационные власти двух стран находятся в контакте по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости посол арабской республики в Москве Ихаб Наср.

Он обратил внимание, что "количество случаев заражения коронавируса в России сильно снизилось, как и в Египте". "Что касается авиасообщения между Каиром и Москвой, которое было приостановлено из-за пандемии. Египет уже восстановил авиарейсы с большим количеством стран. Очень надеемся, что в самом скором времени мы восстановим авиасообщение между Москвой и Каиром", — сказал посол

"Очень рассчитываем на это, всегда рады принять российских граждан. В египетских аэропортах применяются серьезные меры в связи с коронавирусом для безопасности туристов. И экспресс-тесты, и разносторонний комплекс санитарных мер", — отметил он.

Дипломат сообщил, что авиационные власти двух стран находятся в контакте по вопросу восстановления прямого авиасообщения. "Могу подтвердить, что наше воздушное пространство открыто, у нас проблем нет. В нашей стране мы готовы принять всех, поэтому надеюсь, что консультации, которые проводятся авиационными властями, закончатся положительным результатом в ближайшее время", — указал он.

Египет не видит со своей стороны "никаких проблем" в вопросе открытия авиасообщения между российскими городами и курортами Хургада и Шарм-эш-Шэйх, там будут рады видеть российских туристов, которые прилетают напрямую в эти города, также заявил Ихаб Наср.

"С нашей стороны проблем никаких нет. Мы будем только рады видеть российских туристов, которые прилетают напрямую в эти города. Вновь подтверждаю наше постоянное стремление к обеспечению безопасности всех наших гостей", — сказал посол, отвечая на вопрос, когда можно ожидать восстановление рейсов между российскими городами и египетскими Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

По его словам, меры обеспечения авиационной безопасности, которые применяются во всех египетских аэропортах, осуществляются на очень высоком уровне. "Об этом свидетельствуют наши партнёры, которые направляют свои самолёты в наши аэропорты. Как вы знаете, эти города являются туристическими направлениями для многих стран", — отметил он.

Дипломат обратил внимание, что "все страны, присылающие туристов в Египет, уже осуществляют прямые рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду". "Могу сказать, что самолёты туда летают почти из всех европейских стран, из арабских стран, из некоторых азиатских стран, из США. Авиасообщение в аэропорты этих городов приостановлено только с РФ", — сказал он.

"Мы очень надеемся, что российский рынок вернётся и займет нишу в нашем туристическом секторе. Самое главное — чтобы российский турист вернулся и смог наслаждаться теплом и радужным приемом, с которым всегда его встречали в нашей стране", — подчеркнул посол Египта.

Авиасообщение между российскими городам и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

Лайнер Airbus A321 "Когалымавиа" разбился на Синае 31 октября 2015 года. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ России квалифицирует случившееся как теракт.