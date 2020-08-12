МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Группа компаний "Эфко", один из крупнейших производителей продуктов питания в России, инвестирует более 100 миллионов рублей в производство котлет и бургеров на растительной основе, говорится в пресс-релизе компании.

"ГК "Эфко" запускает производство котлет и бургеров на растительной основе. Разработки продукта ведутся на базе инновационного центра "Бирюч-НТ" в Белгородской области. В настоящий момент налажена пилотная линия по производству 500 килограммов растительного мяса в месяц", — говорится в релизе. Основа рецептуры растительного мяса — текстурат соевого белка.

Запуск тестовых продаж продукции планируется с сентября — но только в сегмент HoReCa. Массовые продажи в сегментах B2B (Business to business, для бизнеса) и B2C (Business to consumer, для потребителей) начнутся в начале 2021 года. Розничные продажи растительного мяса от "Эфко" будут запущены под новым брендом, торговая марка в настоящий момент находится на регистрации.

Одной из тенденций последних лет на мировом рынке продуктов питания стало распространение "искусственного мяса" — продукции, произведенной на основе растительных ингредиентов. В частности, широкую известность получил американский стартап Beyond Meat, основанный в 2009 году. Компания производит растительное мясо на основе горохового белка и других растительных компонентов.

По словам гендиректора "Эфко Инновации" Андрея Зюзина, группа, анализируя мировой рынок функциональных продуктов питания, отметила устойчивый интерес инвесторов и потребителей к альтернативному мясу. "В планах ИЦ "Бирюч-НТ" — разработка текстурированного растительного белка на основе подсолнечника", — добавил Зюзин, слова которого приводятся в релизе.

Группа компаний "Эфко" занимается переработкой масличных культур, производством соусов, масложировой, молочной и кисломолочной продукции. Среди брендов группы — "Слобода" и Altero. Консолидированная выручка "Эфко" в 2019 году составила 122 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,8 миллиарда рублей. Основной бенефициар группы — Валерий Кустов.