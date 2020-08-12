МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" получил сообщение о "минировании" трех самолетов на стоянке, "Домодедово" — всех воздушных судов, проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Анонимное сообщение о "минировании" трех самолетов на стоянке аэропорта "Шереметьево" поступило на почту Зеленоградского суда", — сказал собеседник агентства, отметив, что специалисты оперативных служб проводят проверку.

Он добавил, что на почту Черемушкинского райсуда пришло сообщение о "минировании" "всех воздушных судов на стоянке".

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.