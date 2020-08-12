МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Минтранс РФ на следующей неделе обсудит скачок цен на авиатопливо с Минэнерго, ФАС, авиакомпаниями и поставщиками, сообщил журналистам представитель Минтранса.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) ранее обратилась к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность скачка цен на авиатопливо в российских аэропортах в августе-сентябре.

"Обращение АЭВТ поступило в Минтранс России. Поставленные в обращении ассоциации вопросы, в том числе данные тендеров о значительном росте цен на авиаГСМ в аэропортах Сибири и Дальнего Востока, требуют детального анализа и будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы", — сказал представитель Минтранса.

"В нее войдут представители всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минэнерго России и ФАС, а также АЭВТ и топливных компаний — поставщиков авиакеросина. Первое заседание рабочей группы пройдет на следующей неделе на площадке Минэнерго России", — сообщил он.

АЭВТ со ссылкой на информацию авиакомпаний отмечала, что по итогам проведенных ими тендеров на поставку топлива в период с 11 августа по 10 сентября 2020 года стоимость авиатоплива по сравнению с результатом предыдущих тендеров (июль 2020 года) изменилась следующим образом: аэропорт "Кольцово" +62,1%, "Домодедово" +33,4%, "Жуковский" +36%, Санкт-Петербург +18%, Владивосток +20,4%, Благовещенск +21,1%, Иркутск +28,1%, Краснодар +48,4%, Красноярск +48,6%.

По мнению ассоциации, резкий рост стоимости топлива практически нивелирует все принимаемые правительством РФ и самими авиакомпаниями меры по преодолению кризиса в отрасли и созданию условий для поступательного восстановительного роста, а также неминуемо приведет к общему росту стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей.