МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Каршеринговый сервис "Делимобиль" расширил после ограничений, связанных с пандемией коронавируса, число городов присутствия почти вдвое — до 14 с 8, а географию поездок — до 150 городов и направлений с 60, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Как отметили в пресс-службе, после пандемии коронавируса и снятия ограничений компания фиксирует рекордный спрос на внутренний туризм во всех городах присутствия компании — зафиксирован рост среднего чека, длительности и отдаленности поездок. Поэтому в ряде регионов по некоторым тарифам компания увеличила лимит по километражу со 120 до 300 километров в сутки.

"Наша стратегия регионального развития в текущих реалиях и посткоронавирусной ситуации была оперативно синхронизирована с возросшим спросом на внутрироссийский туризм. Зоны доступных локаций по каждому региону расширились в 10 раз и более, в списке появились новые города, где можно начинать и завершать аренду — теперь их число увеличилось до 14 с 8. Из этих городов можно совершать поездки по маршруту туда-обратно в более чем 150 направлений и городов", — рассказали в "Делимобиле".

"Например, из Москвы можно уехать в соседние области и посетить города Золотого кольца, из Краснодара и Геленджика путешествовать по побережью Черного и Азовского моря, в Сибири можно уехать в Кузбасс или отдыхать на Алтай вплоть до Телецкого (озера — ред.), из Самары — в Казань, из Екатеринбурга — в Челябинск, Тюмень и природные заповедники, из Нижнего Новгорода — поехать на Горьковское море и другие популярные приволжские курорты, из Санкт-Петербурга — по историческим местам и городам", — уточнили в компании.

Там отметили, что согласно исследованиям, в ближайшее время более 30% поездок будут совершены россиянами на автомобилях.