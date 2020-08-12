МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, в ряд дней августа отменит некоторые поезда между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево", сообщила компания.

"Компания сообщает об изменениях в графике движения поездов 17, 18, 19 и 23 августа на Шереметьевском направлении в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Так, 17, 18, 19, августа будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево в 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05, 22:35. А также поезда из аэропорта Шереметьево на Белорусский вокзал в 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45", — говорится в сообщении в среду.

Добавляется также, что утром 23 августа отправление ряда аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево" будет происходить только с Белорусского вокзала, Савеловской и Окружной.

Компания просит пассажиров предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы "Аэроэкспресс".

"Аэроэкспресс" осуществляет пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". В 2019 году "Аэроэкспресс" запустил автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево".