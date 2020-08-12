БЕРЛИН, 12 авг — ПРАЙМ. TUI получит ещё 1,2 миллиарда евро государственной помощи в связи с последствиями пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе этого туристического концерна.

"Стабилизационный пакет в размере 1,2 миллиарда евро укрепляет позиции группы, обеспечивая достаточную ликвидность в нестабильной рыночной среде. Это касается как туристического сезона зимы 2020/21 года, так и других долгосрочных ограничений на поездки и нарушений, вызванных COVID-19", — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в среду.

Таким образом, общий размер полученной помощи составит более 2,4 миллиарда евро, уточнила пресс-служба.

"Дополнительный стабпакет позволяет нам сосредоточиться на оперативном бизнесе и в то же время продвигать реорганизацию группы. Еще до пандемии мы инициировали следующую трансформацию в TUI: переход на цифровую платформу. Эта трансформация сейчас значительно ускоряется", — также заявил глава совета директоров TUI Фриц Юссен, его слова приводятся в пресс-релизе.

По словам Юссена, "на данный момент никто не знает, когда будут доступны вакцины или лекарства и какие последствия пандемия окажет на отдельных рынках в следующие несколько месяцев". Вот почему "правильно и важно принять дополнительные меры предосторожности вместе с федеральным правительством", считает он.

TUI Group была образована в 2014 году в результате слияния немецкой TUI AG и британской TUI Travel PLC. В мае TUI сообщала о планах сократить около 8 тысяч сотрудников по всему миру и уменьшить расходы на 30% на фоне COVID-19. После снятия ограничений на поездки для большинства европейских направлений в TUI была частично перезапущена программа летнего отдыха. Также были вновь открыты отели гостиничного бренда TUI и начались первые круизы из Германии.