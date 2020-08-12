МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Черкизово", одного из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, на заседании 18 августа обсудит вопрос распределения прибыли компании по результатам первого полугодия и выплаты дивидендов, следует из материалов группы.

Данный пункт содержится в повестке дня заседания совета директоров. Кроме того, 18 августа планируется обсудить созыв внеочередного собрания акционеров "Черкизово", дату закрытия реестра лиц для участия в собрании, а также ряд других вопросов.

Совет директоров "Черкизово" в мае 2018 года утвердил новую редакцию дивидендной политики компании. Согласно ей, группа ежегодно выплачивает дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год (с поправкой на чистые изменения справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции).

Условиями для этого являются сохранение компанией отношения чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на уровне ниже 2,5х в среднесрочной перспективе, а также способность проводить и финансировать свои будущие затраты на операционную деятельность, развитие или стратегические приобретения.

Дивиденды "Черкизово" по итогам первого полугодия 2019 года составили 2,1 миллиарда рублей (48,79 рубля на акцию), по итогам 2019 года — 2,7 миллиарда рублей (60,92 рубля на акцию).

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Основным акционером группы является семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 8% компании, free float составляет порядка 2,4%.