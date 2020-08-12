МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Совет директоров крупнейшей судоходной компании России — "Совкомфлота" — сегодня переизбрал своего действующего председателя, Сергея Франка, следует из сообщения, опубликованного на официальном портале раскрытия информации в среду.

"Содержание решений, принятых советом директоров эмитента… избрать Франка Сергея Оттовича председателем совета директоров ПАО "Совкомфлот", — отмечается там.

Переизбранный председатель, который раньше был и генеральным директором компании, занимает своё место в совете с сентября.

В состав недавно обновлённого совета, помимо Франка, входят нынешний гендиректор компании Игорь Тонковидов, замминистра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, бывший председатель Регистра Ллойда Дэвид Мурхаус, старший советник председателя совета Центрального союза потребительских обществ РФ Александр Абрамов, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, замглавы Минтранса РФ Юрий Цветков, партнер Chammah & Partners, LLC Валид Шамма, президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин, президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.

Кроме того, президент ассоциации "Российский дом международного научно-технического сотрудничества" Виктор Иванов вошёл в состав совета ранее в августе.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.