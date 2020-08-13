МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива (включает пивоваренную компанию "Балтика"), приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2020 года опустилась на 7,3% в годовом выражении и достигла 2,855 миллиарда датских крон (451 миллион долларов), следует из финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за шесть месяцев составила 19,3 кроны (3,05 доллара) против прибыли в 20,2 кроны (3,19 доллара) годом ранее. Выручка Carlsberg за полугодие опустилась на 12,6% в годовом выражении, до 28,83 миллиарда крон (4,6 миллиарда долларов). Органическое снижение продаж за полугодие составило 11,6%, а во втором квартале — 14,6%.

На рынке в России компания отмечает по-прежнему сложную конкурентную среду, а также последовательное увеличение доли рынка. В текущем году Carlsberg ожидает органического снижения операционной прибыли в 10-15%. Объем продаж в России в минувшем полугодии вырос на 3%, но выручка снизилась из-за более высоких затрат на продвижение.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании пивоваренная компания, сегодня занимает лидирующие позиции на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика" и другие. Продукция продается более чем в 150 странах. Частью Carlsberg Group является крупнейший производитель пива в России "Балтика".