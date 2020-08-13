МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", во втором квартале 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 20,5% — до 16,275 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA компании в апреле-июне увеличился на 14,4% — до 41,327 миллиарда рублей, выручка — на 12,9%, до 493,631 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA (без учета расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента, выплат на основе акций и прочих разовых вознаграждений) повысилась на 14,4%, составив 41,854 миллиарда рублей.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 17025. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.