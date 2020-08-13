МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российская Федерация с 1 сентября может возобновить пассажирские авиаперевозки, которые вынужденно прервали из-за пандемии коронавируса, с еще несколькими странами, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в отрасли.

Собеседник Ассоциации туроператоров России рассказал, что речь идет о возобновлении авиарейсов с 1 сентября в большинство стран СНГ. В том числе:

Казахстан,



Таджикистан,



Киргизию,



Армению.



"В России на правительственном уровне об этом могут объявить в 20-х числах августа", — сообщил собеседник.

В том числе издание отмечает, что сейчас у России для рестарта полетов по перечисленным выше направлениям "есть предпосылки". Например, стабилизация ситуации с распространением нового коронавируса COVID-19 в России и нормализация обстановки в странах СНГ.

Неясно, когда будет открыто авиасообщение с Белоруссией. Авиакомпания "Белавиа" ранее продлила приостановку рейсов во все города РФ до конца августа.

Еще одно нововведение, которое которое ждут россияне, это расширение списка аэрпоортов, из которых будет возможно полететь за границу. В частности, могут разрешить зарубежные рейсы из аэропортов Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Источник издания прогнозирует, что позднее — в середине или конце сентября — будут запущены международные полеты из Сочи, Краснодара и Казани.