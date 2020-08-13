МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Группа "Дело" Сергея Шишкарева консолидировала 100% ведущего российского контейнерного оператора "Трансконтейнер" по итогам выкупа у миноритарных акционеров, сообщила группа.

"Дело" в конце 2019 года стало мажоритарным акционером "Трансконтейнера", купив 50% плюс две акции у РЖД по итогам аукциона. Затем группа выставила оферту. Миноритарии "Трансконтейнера", среди которых были "Енисей Капитал" и ВТБ, предъявили к выкупу в рамках оферты 49,6% акций контейнерного оператора. В июне "Дело", уже владевшая к тому моменту 99,641045% акций, стоимость которых превысила 120 миллиардов рублей, выставила требование о выкупе акций у оставшихся акционеров.

"ГК "Дело" завершила консолидацию 100% крупнейшего российского контейнерного оператора ПАО "Трансконтейнер", выкупив 0,358955% акций у миноритарных акционеров. Стоимость одной акции составляет 8 679 рублей 52 копейки", — говорится в сообщении в четверг.

Председатель совета директоров "Дело" Шишкарев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что группа продолжает идти по ранее намеченному курсу.

"В настоящий момент мы продолжаем работать над общей стратегией холдинга, одной из целей которой является достижение синергии между активами группы компаний "Дело". Совместно с нашими партнерами ГК "Росатом" мы будем развивать транспортно-логистический бизнес группы, предлагая самые оптимальные, безопасные и технологичные решения на рынке", — приводит группа его слова.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ.