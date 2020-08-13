МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 подписала договор на поставку первых двух грузовых самолётов, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"S7 Airlines подписала договор на поставку двух Boeing 737-800BCF с лизинговой компанией GECAS… S7 Airlines планирует получить два Boeing 737-800 в грузовой компоновке в ноябре 2020 года и в январе 2021 года", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что это будут первые самолеты в воздушном флоте S7 Airlines, полностью ориентированные на перевозку грузов по среднемагистральным маршрутам. Осуществлять коммерческое управление грузовыми перевозками будет S7 Cargo, генеральный агент по продаже грузовых перевозок группы компаний S7.

"Дополнительные емкости будут задействованы на направлениях с высоким спросом и ограниченными возможностями багажно-грузовых отсеков пассажирских самолетов. Широкая география полетов S7 Airlines, сотрудничество с ведущими логистическими компаниями и развитая агентская сеть позволяют нам перевозить различные категории груза и почту в короткие сроки и обеспечивать эффективную загрузку воздушных судов. По нашей оценке, новые воздушные суда позволят увеличить объем перевозимых груза и почты на 30%", – приводятся в сообщении слова гендиректора S7 Cargo Ильи Ярославцева.

S7 отмечает, что грузоподъемность воздушных судов типа Boeing 737-800BCF составляет 23,9 тонны. Данные узкофюзеляжные самолеты отличает увеличенная дальность полета – до 3 750 км – при большей топливной эффективности, что делает их и более экологичными.

В настоящее время S7 Cargo организует таможенное оформление и перевозку коммерческих грузов, почты и грузов специальных категорий в багажных отсеках пассажирских воздушных судов S7 Airlines. Кроме того, в апреле-мае 2020 года были организованы перевозки товаров медицинского назначения, в том числе и в салоне пассажирских лайнеров.