МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назначила "Отисифарм" минимальный штраф за рекламу "Арбидола" как эффективного средства против коронавируса — 200 тысяч рублей, сообщается на сайте службы.

"Хочу отметить, что Комиссия ФАС России оценивала не эффективность применения "Арбидола" для лечения COVID-2019, а соответствие сообщенной в рекламе информации требованиям законодательства. Таким образом, на момент выхода ролика содержащийся в нем рекламный посыл о действии препарата против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по применению", — пояснила заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Ирина Василенкова.

По итогам административного разбирательства 6 августа 2020 года ФАС России вынесла постановление о наложении на АО "Отисифарм" штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Ранее ФАС выдала производителю рекламируемого препарата компании "Отисифарм" предписание о прекращении нарушения из-за полученной в конце января жалобы от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса. Как отметили в ФАС, из рекламы следовало, что лекарственный препарат "Арбидол" обладает терапевтической эффективностью против нового коронавируса, хотя упоминания об этом отсутствует в инструкции по применению. Ведомство отмечало, что согласно КоАП РФ, штраф за подобные нарушения Закона о рекламе составляет от 200 до 500 тысяч рублей

Коронавирусы — это семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые они были выделены в 1965 году. Согласно инструкции по применению, "Арбидол" — это противовирусное, которое специфически подавляет in vitro (в пробирке) вирусы гриппа А и В, а также другие вирусы — возбудители острых респираторных вирусных инфекций, в частности коронавирус, ассоциированный с тяжелым острым респираторным синдромом.