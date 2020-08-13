МИНСК, 13 авг — ПРАЙМ. Трудовой забастовки на белорусском предприятии "БелАЗ" нет, там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе "БелАЗа".

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что в четверг "БелАЗ" вышел на забастовку.

"Нет, трудовой забастовки нет. У нас сейчас проходит встреча администрации города (Жодино – ред.), руководства предприятия с нашими работниками из всех структурных подразделений, кто желает и у кого есть какие-то вопросы", — рассказала представитель пресс-службы.

При этом она не ответила на вопрос, какие именно темы обсуждаются с работниками машиностроительного завода, отметив только, что "у людей есть вопросы". "Соответственно, эти вопросы наше руководство и администрация города хотят выслушать и дать грамотный ответ", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, во встрече принимают участие "все желающие – по одному-два человека от каждого структурного подразделения". "Это мероприятие было запланировано. Поэтому, если вы видите какие фотографии в Telegram, значит, люди просто идут на встречу", — добавила сотрудница пресс-службы.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, на выборах победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. В общей сложности задержаны более 6,7 тысяч человек.

ОАО "БелАЗ" — управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) — крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.