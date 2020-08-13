СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — ПРАЙМ. Исследование наиболее популярных импортных вин начнется в России в этом году, сообщил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

"Новация этого года – мы будем делать отдельное параллельное исследование наиболее популярных импортных вин. Исследовать будут те же эксперты, соответственно, мы сможем сравнить популярные импортные вина с российскими в сравнимой ценовой категории масс-маркет", — сказал Лоевский журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Россияне стали больше предпочитать вино крепким алкогольным напиткам, при этом их подход стал более разумным, рассказал Лоевский.

"Мы видим тренд на смещение потребления к вину от более крепких алкогольных напитков. Это отрадно видеть. Мы видим повышение осведомленности и разумности потребителя, который делает осознанный выбор в пользу качественного товара", — сказал Лоевский.

По его словам, Роскачество зафиксировало, хоть и незначительный, но рост потребления вина в стране.

Российская система качества совместно с министерством промышленности и торговли и министерством сельского хозяйства РФ ежегодно реализует проект "Винный гид России", разработанный в целях поддержки винодельческой отрасли страны и продвижения вин отечественного производства. Вина оцениваются по 11 критериям.