МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая розничная выручка компании X5 Retail Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", с начала третьего квартала увеличилась на 16,1% в годовом выражении, продажи сопоставимых магазинов (Like-for-Like, LfL) выросли на 7,6%, сообщила финансовый директор X5 Светлана Демяшкевич.

"Чистые розничные продажи без учета НДС в третьем квартале пока увеличились на 16,1% в годовом выражении. Продажи "Пятерочки" выросли на 19,3%. LfL-продажи выросли (у X5 — ред.) на 7,6%, у "Пятерочки" — на 9,3%", — сказала Демяшкевич в ходе телефонной конференции.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 17 025. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,61%.