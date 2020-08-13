МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Объем государственного и частного рынка лабораторной диагностики в России по итогам 2020 года может вырасти на 20-30% с прошлогодних 280 миллиардов рублей, сообщили руководители лабораторной службы "Хеликс" в ходе пресс-конференции.

"В России довольно сложно оценивать объем рынка, поскольку статистика собирается не напрямую, а опосредованно. В целом рынок (государственной и частной диагностики за 2019 год — ред.) — порядка 280 миллиардов рублей… Рынок рос где-то процентов на 5-7% в год", — сказал гендиректор "Хеликс" Юрий Андрейчук.

"От 20 до 30% рынок может вырасти (в 2020 году — ред.)", — полагает замгендиректора Дарья Горякина.

По ее словам, в 2019 году выручка "Хеликс" составила 6 миллиардов рублей. "Стандартно мы до этого росли в среднем в год на 30%. Сейчас мы ожидаем 40% как минимум, скорее всего, ближе к 50%", — отметила Горякина.

В материалах компании уточняется, что из-за коронавируса операционные затраты на средства индивидуальной защиты выросли в 3,2 раза, на фонд оплаты труда — на 43%.

"То, что нам пришлось инвестировать, это порядка 31 миллиона рублей в подразделение молекулярной диагностики (в модернизацию действующих мощностей — ред.)", — сказал гендиректор компании Юрий Андрейчук. Упавший в апреле спрос восстановился в июне; сейчас 30% в структуре выручки составляет тестирование на коронавирус, добавил Андрейчук.

Лабораторная служба "Хеликс" основана в 1998 году. Под брендом компании работает более 350 диагностических центров в 130 городах России, 22 из них собственные, остальные — франчайзинговые. Компания имеет три лабораторных комплекса площадью более 6 тысяч квадратных метров в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. "Хеликс" также готовится в сентябре запустить новый лабораторный комплекс в Краснодаре. В феврале компания вышла на розничный рынок Казахстана.