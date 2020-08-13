ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг — ПРАЙМ. Финская авиакомпания Finnair отменила рейсы в Москву, ранее запланированные на сентябрь, и сократила с ежедневной частоты до четырех в неделю рейсы в Санкт-Петербург в тот же период, следует из информации системы бронирования перевозчика.

Ранее ожидалось, что Finnair начнет выполнять ежедневные рейсы в оба города в сентябре.

В итоге на текущий момент рейсы в Москву доступны с 1 октября, а в Санкт-Петербург — с 1 сентября по вторникам, средам, четвергам и субботам, и с 1 октября частота возвращается к ежедневной.

В пресс-службе перевозчика не смогли оперативно прокомментировать эти изменения.

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству.