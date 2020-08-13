МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток по РСБУ "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозке пассажиров в дальнем следовании) в первом полугодии 2020 года вырос в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 23,551 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка сократилась на 43,8% и составила 56,561 миллиарда рублей. Валовый убыток составил в первом полугодии 31,424 миллиарда рублей против также отрицательного показателя 8,269 миллиарда рублей годом ранее.

Холдинг РЖД из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавируса сокращал в России более 200 поездов дальнего следования, а все международные были отменены. После смягчения ограничений по коронавирусу началось восстановление ранее отмененных поездов.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в конце июля сообщал, что холдинг возобновил курсирование более 180 поездов дальнего следования в России. Снижение перевозок пассажиров в дальнем следовании в июле 2020 года замедлилось до 50,8% с 68,2% в июне.

Из международных поездов холдинг РЖД пока возобновил только один маршрут — в Абхазию.