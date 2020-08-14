МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 15 августа возобновляет рейсы из Москвы в Женеву, сообщает пресс-служба компании.

"Аэрофлот" объявляет о возобновлении рейсов из Москвы в Женеву (Швейцария). Полёты будут осуществляться с 15 августа по сокращённой программе (один рейс в неделю по субботам)", — говорится в сообщении.

По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться. В связи с сокращением количества рейсов в Женеву пассажирам отмененных рейсов, которые приобрели билеты на сайте авиакомпании или в контакт-центре после 1 мая 2020 года, будет автоматически осуществлён возврат денежных средств.

Пассажирам, которые покупали билеты в офисах продаж "Аэрофлота" или в агентствах, необходимо обращаться по месту приобретения билетов. Пассажиры, которые приобрели билеты в период до 1 мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер.

Россия 1 августа возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы за рубеж — в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан.