МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. В России в текущем 2020 году оборот розничной торговли может сократиться впервые за 20 лет, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Infoline.

Аналитики подсчитали, что фоне пандемии коронавируса сокращение розничной торговли может составить 0,7%-2%. В абсолютных цифрах это означает потери до 670 млрд рублей, до 32,9 триллиона рублей.

"В наибольшей степени могут пострадать продавцы одежды и обуви, ювелирных изделий и автомобилей", — отмечают эксперты.

По мнению аналитиков, данный торговый кризис спровоцирован в том числе и искусственными ограничениями. Речь идет об ограничении на передвижение, закрытие торговых магазинов не первого спроса и так далее.

Что касается восстановления рынка, то его ждут в следующем 2021 году. Аналитики прогнозируют,что в случае неблагоприятного сценария, оборот вырастет на 1,2%. Это самый низкий темп за последние девять лет.