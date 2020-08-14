МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Холдинг РЖД с 15 августа запустит еще один поезд между Россией и Абхазией, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Холдинг РЖД из-за ситуации с коронавирусом отменил все международные пассажирские поезда. Восстанавливать международные пассажирские поезда после COVID начали с Абхазии после соответствующих решений российского оперативного штаба. Первый поезд отправился 7 августа. Поезда ходили из Санкт-Петербурга и Москвы.

"Возобновляет курсирование поезд № 487/488 Самара – Сухум (с прицепными вагонами Пенза – Сухум) формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"). В первый рейс поезд отправится из Самары 15 августа, со станции Сухум – 18 августа", — говорится в сообщении в пятницу.

Поезд будет курсировать один раз в пять дней. Продажа билетов открыта.

Компания напоминает, что в настоящее время в сообщении с Абхазией курсируют поезда формирования ФПК: № 306/305 Москва – Сухум и № 479/480 Санкт-Петербург — Сухум (с беспересадочной группой вагонов Псков — Сухум — Елец, Елец — Сухум — Псков). Также с 15 августа запускается новый туристический поезд "Сочи" по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра.

Кроме того, ФПК и АНО "Единая транспортная дирекция" организовали смешанные перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом в Абхазию с 5 августа по 30 сентября 2020 года. Пассажиры, прибывшие поездом на железнодорожный вокзал Адлер, могут совершить пересадку на автобусы, следующие в города Абхазии — Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон, Сухум. Перевозка осуществляется также в обратном направлении. Дети до 5 лет в сопровождении взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места.