МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила Philip Morris Prodacts С.А. и южнокорейской KT&G Corporation совместно продавать в России изделия из нагреваемого табака и устройства для их потребления под брендами KT&G, выдав предписание с ограничениями, говорится в сообщении службы.

"Антимонопольное ведомство согласовало заключение соглашения о совместной деятельности между "Филип Моррис Продактс С.А." и корейской компанией "Кей Ти Эн Джи Корпорейшн" (KT&G). Соглашение касается совместной реализации в Российской Федерации инновационной никотиносодержащей продукции (изделий из нагреваемого табака и устройств для их потребления) под брендами KT&G", — сказано в сообщении.

При этом ФАС выдала компаниям предписание, направленное на обеспечение конкуренции на рынке никотиносодержащей продукции.

"При принятии решения мы, конечно, учитывали то обстоятельство, что компания "Филип Моррис" – одна из крупнейших на рынке как табачной, так и инновационной никотиносодержащей продукции в мире и в России. Усиление рыночной силы компании компенсируется ограничениями, установленными в предписании антимонопольного органа", — прокомментировал начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.

Основными инструментами конкурентной борьбы в ближайшей перспективе будут являться ценовой фактор и новизна товара, отметил представитель антимонопольного ведомства. "Появление на рынке нового продукта будет стимулировать иных его участников создавать свои товары с лучшими потребительскими свойствами, которые будут более безопасны для потребителей", — считают в ФАС.