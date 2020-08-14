ПЕКИН, 14 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с действующими на российской территории ограничениями пока не принимает граждан РФ на транзитные рейсы из Китая, говорится в сообщении на сайте посольства РФ в Китае.

"По информации ПАО "Аэрофлот", в связи с действующими ограничениями на территории Российской Федерации граждане России на транзитные рейсы из Китая (первое плечо – рейс SU-209 Шанхай – Москва) к перевозке не принимаются", — говорится в сообщении дипмиссии.

Уточняется, что "российские граждане имеют право на въезд в Российскую Федерацию из Китая через воздушный пункт пропуска, следуя только вывозным рейсом (с прохождением соответствующей авторизации на портале Госуслуг)".

"Для возврата денежных средств за уже оплаченные авиабилеты на транзитные рейсы SU-209 необходимо обращаться по месту их приобретения", — указано в сообщении.