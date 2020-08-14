КИСЛОВОДСК, 14 авг – ПРАЙМ. Более 250 тысяч туристов посетили Ставропольский край с начала текущего года, на начало августа забронировано более 20 тысяч путевок, на следующий год планируется развитие в регионе водного туризма, что привлечет в край наибольшее количество туристов, сказала журналистам первый заместитель министра туризма Ставропольского края Елена Гарбузова.

"С начала текущего года санаторно-курортный и туристский комплекс Ставрополья приняли на лечение и отдых 257, 8 тысяч человек, уже забронировано порядка 20 тысяч путевок. В перспективе планируется развивать в крае направление водного туризма, что позволит увеличить количество приезжающих туристов", — отметила Гарбузова.

Она подчеркнула, что развитию направления водного туризма способствовала реализуемая в регионе федеральная целевая программа (ФЦП) "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах". Это позволило в кротчайшие сроки укрепить берега рек, сделав водный туризм наиболее привлекательным и безопасным.

Замминистра рассказала, что в Ставрополье насчитывается более двухсот рек, около сорока озер, в основном соленых и горько-соленых, площадь водной поверхности 150 квадратных километров. В связи с этим в регионе возможно проведение крупных федеральных и международных спортивных соревнований и широкомасштабных культурно-массовых событийных мероприятий.

"Перспективным для развития водных видов спорта, отдыха и туризма является Красное водохранилище, расположенное вблизи федеральной дороги «Кавказ» в окрестностях поселка Каскадного. Площадь водохранилища составляет более тысячи гектаров, глубина водоема от 6 до 15 метров. Здесь планируется развивать виндсерфинг", — рассказала Гарбузова.