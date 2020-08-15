МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении получения грантов для представителей туристической отрасли, сообщается на сайте кабмина.

"Индивидуальным предпринимателям и коммерческим организациям будет проще получить гранты на проекты по развитию внутреннего и въездного туризма. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители отрасли смогут подать заявки на гранты и все нужные документы в электронной форме. Также сократят сроки проведения конкурсного отбора, их определить комиссия Ростуризма.

"Выплаты можно потратить на создание новых туристических маршрутов, покупку модульных гостиниц и оборудования для туристических информационных центров, разработку аудиогидов и онлайн-путеводителей, установку пандусов и подъёмников для людей с инвалидностью", — подчеркивается в сообщении.