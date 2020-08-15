МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Сроки строительства некоторых объектов, реализация которых предусмотрена адресно-инвестиционной программой Москвы, могут быть скорректированы под влиянием текущей экономической ситуации в стране, сообщил в субботу журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Пока все начатые объекты находятся в стройке, по неначатым, скажем так, рассматриваем корректировку начала строительства", — сказал он.

Заммэра отметил, что, несмотря на сложную обстановку, не прекращались работы по строительству метро, дорог, медицинских объектов и домов по программе реновации.

"Основные программы, самые тяжёлые, продолжаются. По каким-то небольшим объектам, возможно, будет корректировка сроков", — добавил Бочкарев.

При этом чиновник выразил надежду, что все планы на ближайшие три года все же будут выполнены в полном объёме, допустив, что для этого какие-то стройки придётся ускорить

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в этом году объем финансирования адресно-инвестиционной программы сокращён на треть. Изначально на этот год было выделено 664 миллиарда рублей, всего же на 2020-2023 годы выделялось более двух триллионов.