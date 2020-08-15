МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму и Минприроды совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" предусмотреть в рамках разрабатываемого национального проекта по туризму реализацию проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры на особо охраняемых и иных природных территориях, в том числе, в Дальневосточном федеральном округе, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера по итогам совещания по развитию экологического туризма.

Кроме того, Минтрансу, Минвостокразвития, Ростуризму и Минфину поручено подготовить предложения по поддержке проекта создания курорта "Парк "Три вулкана" в Камчатском крае с учетом необходимости строительства автомобильных дорог, инженерной магистральной инфраструктуры, морского терминала для приема круизных пассажирских судов в бухте Вилючинская.

В ходе совещания Чернышенко напомнил о поручении президента РФ рассмотреть вопрос о разработке национального проекта в сфере туризма, подчеркнув, что экологический туризм должен стать одним из его ведущих направлений.

"У России огромный потенциал для развития экотуризма. Страна занимает первое место по площади особо охраняемых природных территорий, при этом доля экотуризма в общей структуре национального туристического рынка составляет всего 2%", — приводятся в сообщении слова Чернышенко.

"Необходима серьезная работа по развитию и поддержке национального экотуризма, в том числе, вложения в инфраструктуру национальных парков и заповедников. Строительство новых объектов, дорог и портов должно идти со строгим соблюдением природоохранных норм", — обозначил направления работы вице-премьер.

В ходе совещания участники ознакомились с планами создания курорта "Парк "Три вулкана" в Камчатском крае, а также озвучили предложения по развитию экологического туризма в стране в части внесении изменений в законодательство для создания единых основ правового регулирования сферы туризма.