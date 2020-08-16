МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Покупка товаров и интернете имеет немало преимуществ – экономится время на дорогу, легче сравнивать цены, можно почитать отзывы о товарах, магазинах и выбрать надежного продавца. Интернет-покупателям представлен гораздо больший ассортимент, чем в любом офлайн-магазине. Однако шопинг в интернете имеет немало подводных камней – оплатив товар банковской картой, его можно так и не дождаться, а ваши персональные данные могут попасть в руки мошенников. Кроме того, покупки товаров онлайн могут формировать зависимость посерьезнее, чем у Ребекки из фильма "Шопоголик", ведь интернет всегда под рукой — чтобы что-то купить, не нужно идти в магазин.

РОСТ ПРОДАЖ

Объем интернет-торговли в России ежегодно растет на 15-20%, отмечает директор по интернет-маркетингу Freedom Group Евгений Бобровский. А пандемия лишь ускорила процесс перехода в интернет-шопинг более консервативной части покупателей: крупнейшие российские маркетплейсы, такие как Wildberries и Ozon, увеличили свои продажи и выручку за время самоизоляции почти в два раза. Помимо одежды, электроники, еды, билетов, все чаще можно обратить внимание на продажу недвижимости и автомобилей в интернете.

По словам коммерческого директора аналитической компании «ГфК-Русь» Сергея Яшко, покупка товаров длительного пользования сейчас составляет примерно четверть рынка, а доля онлайн-покупок товаров повседневного пользования уже приближается к 4%. С ростом интернет-продаж увеличивается и число охотников за деньгами неопытных юзеров. Важно подчеркнуть, что сами интернет-магазины своих покупателей не обманывают, а чаще всего работают добросовестно, так как заинтересованы в развитии взаимоотношений со своими клиентами.

"Как правило, мошеннические схемы, не имеют никакого отношения к интернет-магазинам, но прикрываются ими", — добавил генеральный директор ИА Unfoline Иван Федяков.

СКИДКИ МАНЯТ

Мысль о безопасности оплаты товара онлайн, как правило, вплывает у потенциального покупателя в последнюю очередь.

"В интернете много отвлекающих моментов: надо успеть купить товар до окончания распродажи, или пока дома никто не отвлекает. К тому же домашняя обстановка создает больший комфорт, ощущение безопасности, чем атмосфера торгового центра или рынка. Если человек наткнулся на мошенников, то и они умело провоцируют его на быстрые, необдуманные действия", — считает директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов.

"У интернет-маркетинга гораздо больше инструментов продвижения товаров, чем у классической продажи: к вам постоянно приходят рассылки, напоминающие о спецпредложениях, корзина интернет-магазинов устроена так, что можно «чуть-чуть добрать товаров», чтобы получить подарок, бесплатную доставку или скидку до 30% на покупки", — отмечает президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Однако в подобных рассылках и кроется первый подводный камень оплаты покупок товаров через интернет. В электронных почтовых ящиках все чаще можно встретить сообщения о скидках, специальных предложениях не только от официальных интернет магазинов. Нажав на ссылку, потенциальный покупатель может оказаться на фишинговом сайте.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Самый распатроненный "подводный камень" онлайн покупок – это оплата товара через фишинговый сайт. И несмотря на то что крупные банки направляют все большие усилий и средств на предотвращение мошенничеств, очень многое зависит от внимания и финансово-информационной грамотности самих клиентов. Снизить риск перевода денег через фейковые сайты в первую очередь поможет внимательность потенциального онлайн-шопера, считает Касимов.

"Лучше всего начинать шопинг с перехода на главную страницу нужного вам онлайн-магазина, вводя его адрес вручную. Как правило, жертвами фишинговых сайтов становятся пользователи, перешедшие по ссылке, размещенной на страницах другого ресурса, например, с обзором товаров", — говорит он.

Избежать денежных потерь на фишинговых сайтах поможет виртуальная карта (цифровой аналог обычной карт), содержащая минимальный лимит средств, которые вам нужны только для оплаты товаров и услуг в интернете. Риск ее компрометации, то есть появления номера карты в базах мошенников, минимален, отмечает Касимов.

Интересно, что фишинговыми могут быть не только сайты интернет-магазинов, но и мобильные приложения. "Чтобы избежать установки фальшивых приложений на ваше мобильное устройство, необходимо проявлять осторожность в использовании входящей информации. Не переходите по ссылкам, которые вам присылают неизвестные отправители", — отмечает Касимов.

Все приложения рекомендуется устанавливать только через официальные платформы.

Еще одним сценарием "развода" интернет-покупателей является создание сайта интернет-магазина, который специализируется на очень востребованных и дефицитных товарах.

"Сегодня создание магазина "под ключ", который естественно не будет ничем торговать, стоит несколько десятков тысяч рублей", — отмечает Федяков.

"Клиенты" таких магазинов естественно никогда не дождутся своих покупок, впрочем, как и возврата оплаченной через интернет суммы денег. Как только мошенники заработают нужную им сумму, сайт удаляется.

Совершая покупку в небольших интернет-магазинах, например, в шоуруме модного дизайнера из Instagram, стоит помнить, что при оплате товара вы указываете свои личные данные и данные банковской карты.

"Перед оформлением заказа всегда стоит проверять продавца: почитать отзывы о нем, найти реквизиты на сайте и "пробить" информацию по картотеке, просмотреть его социальные сети и сделать для себя выводы о его надежности. В противном случае всегда есть шанс "нарваться" на мошенников и остаться без покупок и без денег", — предупреждает Бобровский.

Что касается крупных интернет-магазинов, то там проблем с кражей средств или других видов мошенничества не бывает. Все зависит от бдительности самих покупателей, поэтому лучше полагаться на проверенные онлайн-площадки, проверять адресную строку сайта и как можно тщательнее скрывать данные карт от кого-либо, заключил Манкевич.

ШОПОГОЛИЗМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Современные сервисы позволяют не просто заказать товар, но выбрать несколько вещей для примерки, вызвать курьера и мерить понравившиеся джинсы с теми вещами, которые есть у вас дома, притом такая процедура возможна даже с аксессуарами – это очень удобно, когда вы заказываете, например, очки, отмечает Манкевич.

Опасность интернет-шопинга заключается в том, что, по сути человек покупает не товар, а эмоции, которые вызывает изображение предлагаемого продукта, объясняет психолог Дмитрий Синарев.

"В отличие от шопинга в обычном магазине, человек в первую очередь приобретает не вещь, которую можно потрогать, а красивую картинку", — добавляет он.

Растущая популярность интернет-магазинов связана, прежде всего, с экономией времени. Процесс покупки упрощён и укорочен до минимума: оформил заказ, оплатил онлайн, и вот уже служба доставки у вашей двери. Это удобно и выгодно, поскольку ничего ценнее времени нет.

"Однако зачастую мы приобретаем совсем не то, что хотим на самом деле. И происходит это отчасти потому, что скорость покупки иногда быстрее, чем мы успеваем подумать: а нужно ли это мне", — отметил Синарев.

Конечно, многое зависит и от самого человека, добавляет доктор психологических наук, консультант "Доктор рядом" Илья Слободчиков.

"Есть люди, которые совершают покупки осознанно — увидели то, что им нужно, купили и дальше пошли. Если же человек не очень уверен в своих планах и желаниях, он как правило будет смотреть, сравнивать и выбирать — такие люди рискуют совершать импульсные покупки, о которых впоследствии будут жалеть", — объясняет эксперт.

Кроме того, механизм погружения в шопоголизм очень сильно напоминает механизм втягивания в азартные игры. Принципы те же, считает Слободчиков. Дело в том, что человек воспринимает процесс как игру, причём с осязаемым материальным результатом.

"Конечно, это история чаще встречается среди женщин, а возрастном разрезе — чаще среди молодежи. Подростки больше подвержены влиянию трендов. В них сочетается желание выделиться и потребность в ощущении причастности к интересующей их социальной группе. И производители товаров и услуг этим успешно пользуются", — заключил эксперт.