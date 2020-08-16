МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил успешное развитие российского авиакомплекса. "Сегодня российский авиакомплекс успешно развивается. Ежегодно увеличивается и обновляется парк воздушных судов, расширяются маршруты полетов, строятся современные аэродромы, модернизируется аэропортовая инфраструктура", — заявил глава кабмина в поздравлении с Днем воздушного флота.

Он также подчеркнул значимость авиационного транспорта для развития национальной экономики и социальной сферы.

"За каждым достижением отрасли — огромный труд работников гражданской авиации, которые прилагают к выполнению поставленных задач все свои знания, опыт, энергию. Особая благодарность — ветеранам отрасли", — говорится в поздравлении премьера.