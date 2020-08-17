МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить в России меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные к продаже продукты. Основание: злоумышленники стали действовать более изощренно.

По мнению Данкверта, с целью борьбы с нарушителями необходимо ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта.

В частности, рассказал глава ведомства в беседе с РБК, речь идет о конфискации как автомобилей, так и товара. Самая жесткая мера — запрет на ввоз водителям на пять лет.

"Побороть это (нелегальные поставки продуктов) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары", — отметил Данкверт.

Отмечается, что недобросовестные поставщики товаров пытаются доказать законное по российским меркам происхождение ввозимой продукции: товары якобы привезены из стран, не попавших под продэмбарго.

Помимо этого поставщики использует ложный транзит и другие преступные схемы, но нарушители все равно попадаются правоохранителям.

Данкверт отметил, что такие предложения уже представлены правительству.

В случае, если эти меры будут приняты, они смогут "в корне поменять ситуацию" с нелегальными поставками санкционных продуктов на территорию РФ.

Напомним, что в августе 2014 года Россия запретила импорт ряда сельхозтоваров, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России. Это США, страны Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

Под запрет попали:

мясо,



колбасы,



рыба и морепродукты,



овощи,



фрукты,



молочная продукция.



По мере сохранения санкций Россия продлевала и свои ответные меры, пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.