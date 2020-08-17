МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Французская фармацевтическая компания Sanofi договорилась о покупке американской Principia Biopharma за 3,68 миллиарда долларов, сообщается в совместном релизе компаний.

"Sanofi и Principia Biopharma Inc…. заключили окончательное соглашение, согласно которому Sanofi приобретет все находящиеся в обращении акции Principia по 100 долларов за акцию денежными средствами, что представляет совокупную стоимость компании примерно в 3,68 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку. Завершение покупки ожидается в четвертом квартале текущего года.

Sanofi — одна из крупнейших мировых фармацевтических корпораций. Компания была образована в 2004 году путем слияния Sanofi-Synthelabo и Aventis. Sanofi работает более чем в 100 странах, число сотрудников превышает 100 тысяч человек.

Principia Biopharma — биофармацевтическая компания, основанная в США в 2008 году. По состоянию на 30 июня 2020 года штат компании составлял 124 человека.